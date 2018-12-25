Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом

Иран планирует выделить больше средств для бедного населения и увеличить зарплаты государственным служащим, поскольку находящееся под давлением санкций США государство пытается повысить уровень жизни. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Wall Street Journal.

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту бюджет в $42,7 млрд на следующий год. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп вышел в одностороннем порядке из иранской ядерной сделки и вновь ввел санкции в отношении Ирана. Ожидается, что эти санкции приведут к сокращению экономики Ирана в следующем году.

Теперь парламент должен одобрить бюджет Роухани. На этой неделе иранский президент признал напряженную финансовую ситуацию в стране, но пообещал противостоять новым санкциям США.

Так, правительство ожидает снижения продаж нефти, но намерено использовать государственные финансовые резервы для восполнения дефицита бюджета.

В телевизионном обращении Роухани подчеркнул, что санкции в любом случае окажут негативное влияние на экономику страны и жизнь людей, однако заверил, что США ждет "провал". По его словам, ожидается 20-процентный рост доходов пенсионеров и госслужащих.

Бюджет следующего года предполагает добычу нефти примерно в 1,5 млн баррелей в день, в предыдущем бюджете говорилось о добычи 2,41 млн баррелей в день.