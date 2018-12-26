СМИ: сирийские ПВО перехватили ракеты неподалеку от Дамаска

26 декабря 2018 07:21

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких ракет над Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, в городе прогремело несколько взрывов.

По данным издания, их источник пока не установлен.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az