СМИ: сирийские ПВО перехватили ракеты неподалеку от Дамаска

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких ракет над Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, в городе прогремело несколько взрывов.

По данным издания, их источник пока не установлен.