СМИ: сирийские ПВО перехватили ракеты неподалеку от Дамаска
26 декабря 2018 07:21 185
Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких ракет над Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Как отмечается, в городе прогремело несколько взрывов.
По данным издания, их источник пока не установлен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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