Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу

26 декабря 2018 07:34

Владимир Путин и Александр Лукашенко до Нового года проведут еще одну встречу, чтобы принять решения, "не терпящие отлагательств", сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

По ее словам, российский президент желает "глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения".

Дата новой встречи будет согласована с учетом графиков двух президентов.

Эйсмонт уточнила, что в ходе переговоров в Москве 25 декабря Путин и Лукашенко обсудили все актуальные темы и "сблизили позиции по всем вопросам". "Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)", - сказала пресс-секретарь белорусского президента.

Намерение Путина и Лукашенко встретиться еще раз до Нового года позднее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Лидеры договорились встретиться до конца года", - приводит его слова ТАСС.

 

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