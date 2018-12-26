Bitcoin резко подешевел
26 декабря 2018 07:48 151
Вечером 25 декабря среднерыночный курс биткоина продолжил снижаться, он опустился до отметки в $3775. За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на 10%, утром ее цена упала ниже уровня в $4000. В то же время большинство цифровых денег значительно подешевело - капитализация рынка снизилась на 13,7%, до $146 миллиардов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Токен XRP потерял 14% от цены, она упала до $0,37. Криптовалюта Ethereum подешевела на 17%, сейчас она торгуется на уровне в $125. Общий суточный объем торгов сократился на 16%, до $21 миллиарда. Рыночная доля биткоина выросла до 52%, вчера она составляла 50%.
25 декабря 20:59 368
Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом
25 декабря 20:32 310
Крупнейший банк Саудовской Аравии ведет переговоры о создании мегакредитора
25 декабря 20:24 526
В Дагестане обрушился мост, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
25 декабря 20:20 243
Ближайший соратник экс-главы Nissan Гона освобожден под залог в Японии
07:48
Bitcoin резко подешевел
00:10
Точный гороскоп на среду
25 декабря 22:49
"Вечный армянин" Анастас: темная история кровавого палача - ФОТО
-
25 Дек. 10:00 15 371
-
25 Дек. 21:28 9 730
-
25 Дек. 13:05 6 918
-
25 Дек. 12:11 6 320
-
25 Дек. 21:39 4 763