Bitcoin резко подешевел

Вечером 25 декабря среднерыночный курс биткоина продолжил снижаться, он опустился до отметки в $3775. За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на 10%, утром ее цена упала ниже уровня в $4000. В то же время большинство цифровых денег значительно подешевело - капитализация рынка снизилась на 13,7%, до $146 миллиардов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Токен XRP потерял 14% от цены, она упала до $0,37. Криптовалюта Ethereum подешевела на 17%, сейчас она торгуется на уровне в $125. Общий суточный объем торгов сократился на 16%, до $21 миллиарда. Рыночная доля биткоина выросла до 52%, вчера она составляла 50%.

