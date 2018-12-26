Тяжелые ДТП в Турции: есть погибшие, много пострадавших
В результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецком городе Кыршехир погибли три человека. Об этом, как передает Day.Az, в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Кроме того, в результате ДТП пострадали 20 человек. Автобус направлялся в Анкару. Причиной ДТП, как отмечают СМИ, стали неблагоприятные условия: в регионе идет сильный cнег, из-за чего на трассе плохая видимость.
На место аварии были направлены спасатели, врачи скорой помощи и полиция. Раненые доставлены в больницу.
Другое ДТП произошло в городе Шерефликочхисар. Движущийся по трассе Анкара-Шерефликочхисар пассажирский автобус перевернулся из-за мокрого снега.
В результате ДТП пострадали 20 человек. На место происшествия были привлечены машины скорой помощи. Раненые доставлены в больницы.
Отметим, что только в ноябре 2018 года согласно отчету управления полиции Турции в стране было зарегистрировано 32 473 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 202 человека.
Число получивших травмы в результате ДТП составило 12 561.
Согласно отчету, за указанный период наибольшее количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (3855).
Кроме того, зарегистрировано 29 случаев цепных аварий.
"Причиной 366 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости", - говорится в отчете.
250 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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