В России планирют запретить продажу табака

Министерство здравоохранения разработало проект концепции госполитики противодействия потреблению табака на период с 2019 по 2030 годы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет РБК.

Согласно документу, основная цель - постепенное снижение употребления табачных изделий к 2050 году. В Минздраве также рассматривают вариант поэтапного вывода табачной продукции из оборота.

В ведомстве отмечают, что в 2016-м в России курила почти треть населения - более 40 миллионов человек. По оценкам ведомства, к 2040-2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табачных изделий.

Кроме того, согласно концепции, промежуточная цель Минздрава - сократить к 2025 году количество курильщиков в стране до 25 процентов.

Помимо этого, в ведомстве считают, что доходы бюджета от продажи табачной продукции значительно меньше, чем могли бы принести ему потенциально здоровые люди.

Так, государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, а также на различные социальные выплаты из-за этих болезней. Кроме того, без сигарет у граждан вырастет трудоспособность и продолжительность жизни, сократится время болезней. В общей сложности, по оценкам аналитиков Минздрава, страна потеряла около двух процентов ВВП из-за этой проблемы.

В 2013 году в России приняли "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014-го запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.