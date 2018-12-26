Крушение легкомоторного самолета в США, есть погибший - ФОТО

26 декабря 2018 09:09

Легкомоторный самолет разбился в жилом районе в американском штате Южная Дакота, один человек погиб, сообщает британская газета Daily Star.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Су-Фолс. Менеджер города по чрезвычайным ситуациям Реган Смит заявил, что погибший находился на борту самолета. 

В результате крушения повреждены четыре жилых дома, два из которых сильно разрушены.
Полиция все еще проводит поисковую операцию. "Мы все еще проводим расследование, могут быть еще жертвы", - отметил Смит.
Для расследования крушения были вызваны специалисты Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает издание.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az