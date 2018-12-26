В Китае прогремел взрыв в университетской лаборатории
26 декабря 2018 09:16 144
Взрыв произошел во время опытов в лаборатории Пекинского транспортного университета, возник пожар, сообщений о пострадавших пока нет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении пожарного управления китайской столицы.
Сообщение о происшествии поступило в пожарное отделение в 9.34 (5.34 по Баку).
Взрыв произошел в восточной части кампуса, когда учащиеся проводили опыты в одной из лабораторий. На фотографиях в социальных сетях видно, что от здания поднимается столб плотного дыма. Пожарные пытаются справиться с ситуацией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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