В Колумбии задержали массового убийцу-тинейджера

Гражданин Венесуэлы, подозреваемый в убийстве не менее 15 человек, задержан на территории Колумбии. Об этом сообщила во вторник на своем сайте миграционная служба южноамериканской страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает ТАСС.

"18-летний Ранди Хосе Варгас Фернандес, известный властям Венесуэлы под кличкой Ранди, был задержан на автобусном терминале в Майкао, когда собирался сесть на рейс до Барранкильи", - говорится в заявлении ведомства.

По данным властей, он был главарем банды наемных убийц, орудовавшей в районе крупного города Маракайбо на северо-западе Венесуэлы. Известно, что члены этой группировки также устраивали разбойные нападения на таксистов.

После задержания Варгас Фернандес был доставлен на пропускной пункт Парагуачон на границе с Венесуэлой, где его передали властям Боливарианской Республики. Ожидается, что в ближайшее время венесуэльский суд выберет для него меру пресечения на время суда.

На территории Колумбии находятся более 1,1 млн выходцев из Венесуэлы, переживающей в последние годы острый социально-экономический кризис.