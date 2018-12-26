В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП - ВИДЕО

26 декабря 2018 09:32

Крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По имеющейся информации, инцидент произошел на Дворцовой площади. На кадрах видно, что в столкновении приняли участие около десятка автомобилей. О пострадавших информации пока нет.

Причины происшествия выясняются. Судя по видео, в городе идет снег, не исключено, что плохие погодные условия и стали причиной аварии.

По данным ГИБДД региона, в ДТП участвовали 6 автомобилей. Пострадавших нет.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП

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