В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП - ВИДЕО
26 декабря 2018 09:32 216
Крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По имеющейся информации, инцидент произошел на Дворцовой площади. На кадрах видно, что в столкновении приняли участие около десятка автомобилей. О пострадавших информации пока нет.
Причины происшествия выясняются. Судя по видео, в городе идет снег, не исключено, что плохие погодные условия и стали причиной аварии.
По данным ГИБДД региона, в ДТП участвовали 6 автомобилей. Пострадавших нет.
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