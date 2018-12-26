Камера наблюдения сняла пугающую атаку "зомби", который пытался проникнуть в дом - ВИДЕО

На кадрах видно, как грабитель пытается проломить дверь, но в итоге в причудливой позе падает на перила, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Камера наблюдения, установленная у входной двери частного дома в Южной Каролине, сняла жуткие кадры. На видео мужчина пытается проникнуть внутрь, но его поведение вызывает много вопросов. Грабитель сначала пробует проломить дверь, но уже через несколько ударов отрубается, напоминая больше зомби из "Ходячих мертвецов", сообщает News York Post.

На кадрах видно, как мужчина, покрытый грязью, три раза пытается проломить тараном дверь, после чего падает на перила и прогибается назад. Владелица дома, 30-летняя Саванна Бразертон, рассказала, что в это время она стояла по другую сторону двери и держала наготове оружие.

В тот вечер женщина пекла рождественское печенье, когда услышала шум в коридоре. Она тут же позвонила в полицию, и по прибытии офицеры нашли злоумышленника в ближайшей канаве. Мужчине была необходима медицинская помощь, и его срочно отвезли в больницу. Никаких арестов произведено не было.

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