Очевидцы сняли на видео десятки напуганных птиц, окруживших НЛО - ВИДЕО

26 декабря 2018 10:05

Ролик появился на странице пользователя "Ютуба" From Seed To Shatter, но популярен стал после того, как на него обратили внимание популярные конспирологи и уфологи Блейк и Бретт Казинс, пишет Daily Star.

На кадрах десятки кричащих ворон кружат вокруг тёмного шара, висящего в небе. Видимо, не найдя другого объяснения происходящему, очевидцы начинают восклицать, что странный объект в воздухе - это НЛО. Юзер From Seed To Shatter выложил ролик в Сеть с подписью "Вороны и НЛО на пристани?", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

И им заинтересовались теоретики заговора Breet & Blake Cousins. Они попытались разобраться в ситуации и задались вопросом, мог ли объект быть, например, всего лишь воздушным шаром. Но быстро отказались от этой версии, потому что, по их словам, вряд ли бы у птиц на него была бы такая сильная реакция. К тому же они пришли к выводу, что шар достигает пяти-семи метров в длину, и сошлись во мнении, что это НЛО. И их поддержали зрители, которые тоже называли объект неземным, а некоторые почему-то сочли его признаком бедствий.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Очевидцы сняли на видео десятки напуганных птиц, которые с криками окружили НЛО

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az