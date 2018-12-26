Израиль атаковал иранские объекты в Сирии - ВИДЕО

Ракетную атаку на южные и западные окрестности Дамаска сумели отразить средства противовоздушной обороны Сирии. Они поразили 8 ракет. Об этом сообщает новостной портал An Nashra. Во время атаки на пригороды сирийской столицы, по данным портала, противник также использовал беспилотники, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Телеканал Syria, в свою очередь, сообщил, что нападение последовало из воздушного пространства Ливана. Сирийские зенитчики сумели отразить несколько следовавших одна за другой атак противника.

По данным Al-Hadath, атаку совершили ВВС Израиля. Они атаковали военные объекты и склады шиитской милиции "Хезболлах" и Корпуса "стражей исламской революции". По данным телеканала, в пригородах столицы было уничтожено не менее трех объектов.

Накануне Израиль задействовал собственную систему ПВО против запущенной из Сирии зенитной ракеты. При этом информации о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало.

Как сообщает SANA, при обстреле получили ранения не менее трех военнослужащих Сирии.

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