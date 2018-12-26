Солдат потерял сознание: Макрон подбежал на помощь - ВИДЕО
26 декабря 2018 11:55 539
Один из солдат, находившихся рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, потерял сознание.
Как передает Day.Az со ссылкой на Russia Today, инцидент произошел во время исполнения гимна Франции после 20-минутного обращения Э.Макрона к французским военным в столице республики Чад - Нджамене.
Находившиеся рядом сотрудники охраны и военные тут же бросились помогать солдату.
Э.Макрон, удивленный происходящим, тоже присоединился.
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