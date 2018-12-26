Хабиб Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала - ВИДЕО - ФОТО

26 декабря 2018 12:07

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил посетить Турцию, где побывал на съемках сериала Возрождение Эртугрула, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Он пообщался со съемочной группой, а также сфотографировался с известным турецким актером Энгином Алтаном.

"Типа я тоже в теме", - написал Хабиб в своем Instagram.

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Нажмите на видео для просмотра:
Хабиб Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала

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