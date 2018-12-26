Японские ученые назвали возможную причину цунами в Индонезии

Японские ученые полагают, что произошедшее в Индонезии цунами, жертвами которого, по последним данным, стали не менее 429 человек, могло быть вызвано частичным обрушением вулкана на острове Кракатау, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного отделом геопространственной информации при японском министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, соответствующие выводы были сделаны на основе анализа спутниковых снимков местности, сделанных в августе и декабре этого года.

"Смертельное цунами, произошедшее в Индонезии 22 декабря 2018 года, было, скорее всего, вызвано обрушением крупного участка вулкана Анак Кракатау в океан... Мы можем наблюдать отчетливые геоморфные изменения в юго-западной части вулкана Анак Кракатау. Полагаем, что к 24 декабря обрушилось около 2 квадратных километров в юго-западной части острова", - отмечается в сообщении.

Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

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