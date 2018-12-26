На Сицилии произошло землетрясение, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате землетрясения близ города Катания на Сицилии в ночь на среду, повреждены несколько домов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание La Sicilia.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 15 километрах к востоку от сицилийского порта Катания в 3.19 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.



Как сообщает издание, в результате землетрясения легкие травмы получили четыре человека.

По данным газеты Repubblica, в наибольшей степени землетрясение затронуло округ Катании Флери. В округе Санта-Венерина осыпалась штукатурка главной церкви Санта-Мария дель Кармело. Разрушения зафиксированы также в коммуне Дзафферана-Этнеа.

По данным издания, движение по автотрассе А18 Катания-Мессина перекрыто из соображений безопасности.

Ранее специалисты сицилийского центра Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна, который проснулся в католический рождественский сочельник. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков различной силы в зоне знаменитого вулкана, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания.

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