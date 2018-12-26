Двое мужчин на скутере едва избежали смерти в страшной аварии - ВИДЕО
26 декабря 2018 13:10 83
Власти Гуанси-Чжуанского автономного района (Китай) расследуют причины аварии, которая вполне могла унести жизни двух мужчин на скутере, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Грузовик, потерявший управление и начавший падать на бок, едва не расплющил незнакомцев.
Однако, песок, высыпавшийся из кузова, буквально вытолкнул скутер, и двое мужчин отделались лишь незначительными ссадинами, что не может не свидетельствовать об их потрясающей везучести.
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