Двое мужчин на скутере едва избежали смерти в страшной аварии - ВИДЕО

Власти Гуанси-Чжуанского автономного района (Китай) расследуют причины аварии, которая вполне могла унести жизни двух мужчин на скутере, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Грузовик, потерявший управление и начавший падать на бок, едва не расплющил незнакомцев.

Однако, песок, высыпавшийся из кузова, буквально вытолкнул скутер, и двое мужчин отделались лишь незначительными ссадинами, что не может не свидетельствовать об их потрясающей везучести.

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