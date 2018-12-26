Заскучавший мальчик развлёкся, устроив пожар в торговом центре - ВИДЕО

Сотрудники торгового центра в Нанкине (провинция Цзянсу, Китай) немало переполошились, когда поняли, что в подсобном помещении начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

К счастью, люди не только вызвали пожарных, но и сами приступили к тушению огня, так что с возгоранием удалось справиться очень быстро, и никто не пострадал. Однако, оставался вопрос - как же вообще случилась такая неприятность?

На помощь пришли записи с камер видеонаблюдения, и все с удивлением увидели, что виновником пожара стал сын одной из сотрудниц. Мальчик часто приходит к маме на работу, но на сей раз он заскучал.

Найдя зажигалку, ребёнок решил развлечься, так что он поджёг бумагу и кинул в картонную коробку. Остаётся лишь порадоваться тому, что эта шалость не обошлась слишком дорого, а также понадеяться, что впредь озорник будет куда осмотрительнее в своих развлечениях.

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