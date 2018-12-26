Буксир с таможенниками взорвался и затонул у индийского побережья - ВИДЕО

В прошлую пятницу, 21 декабря, на взятом в аренду работниками таможни буксире, причалившем к кораблю, стоящему на якоре у берега города Аланг (полуостров Катхиявар, штат Гуджарат, Индия) произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По данным местных СМИ, после того, как на борт грузового корабля поднялась делегация таможенников, состоящая из 10 человек, на буксире взорвался бак с дизельным топливом. Через несколько минут плавсредство затонуло, в результате чего четыре человека, оставшихся на борту, числятся пропавшими без вести.

Очевидец инцидента запечатлел момент, когда буксир скрылся под водой.

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