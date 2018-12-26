Карманники во время прямого эфира украли телефон у ведущей - ВИДЕО

Фани Фуэнтес, репортер из местной телевизионной сети LTV, чуть не лишилась своего гаджета во время прямой трансляции, организованной 18 декабря возле торгового центра в городе Тегусигальпа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент хищения сотового телефона неизвестным злоумышленником, выхватившим его из рук девушки, был запечатлён видеооператором выпуска новостей. 23-летняя ведущая погналась за похитителем, который успел передать гаджет своему подельнику. Фани обратилась за помощью к полицейскому, стоящему рядом. Страж правопорядка погнался за воришкой, который оказался на пути целой группы правоохранителей, преградившим преступнику путь к бегству и задержавшим его, а затем вернувшим ведущей похищенный телефон.

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