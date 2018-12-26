Необычная традиция упаковывать подарки растрогала пользователей Сети - ФОТО
26 декабря 2018 20:41 136
Пользователь Reddit рассказал о своей семейной традиции "маскировать" подарки на Рождество и приложил фотографию сюрприза для дедушки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Так, ежегодно на протяжении 35 лет члены семьи стараются замаскировать зонтик под необычный предмет.
По словам автора, в этом году на создание "пушки" из картона и пенопласта у него ушло более восьмидесяти часов. Ему даже пришлось взять отпуск, чтобы успеть доделать ее к Рождеству.
В качестве самого подарка он традиционно выбрал зонтик, а для поддержания конструкции использовал карамельные трости. Кроме того, там установлен баллончик с углекислым газом, позволяющий стрелять игрушечными ядрами.
Пользователей Сети восхитила эта семейная традиция.
"Это того стоило. Одна из самых крутых вещей, что я видел", - заметил EpsilonTheGreat.
"Я горжусь Вами", - написал Miniscule-fish.
"У членов Вашей семьи черные пояса по упаковке подарков", - пошутил MustrumRidculy.