Необычная традиция упаковывать подарки растрогала пользователей Сети - ФОТО

Пользователь Reddit рассказал о своей семейной традиции "маскировать" подарки на Рождество и приложил фотографию сюрприза для дедушки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, ежегодно на протяжении 35 лет члены семьи стараются замаскировать зонтик под необычный предмет.

По словам автора, в этом году на создание "пушки" из картона и пенопласта у него ушло более восьмидесяти часов. Ему даже пришлось взять отпуск, чтобы успеть доделать ее к Рождеству.