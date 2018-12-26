Израиль лишил террористов права на досрочное освобождение

Израильский кнессет в окончательном чтении принял закон о борьбе с террором, в котором отменено право на досрочное освобождение лиц, осужденных за убийство или попытку убийства при осуществлении террористической деятельности, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Закон будет применяться ретроактивным образом, в том числе и к лицам, ранее осужденным за террористическую деятельность, уточняется в сообщении.

"Радует, что нам удалось провести этот важнейший закон буквально в последний момент работы кнессета. Это по-настоящему важное событие для всех родных и близких жертв террористов, которые отныне будут нести всю тяжесть наказания без каких бы то ни было поблажек. Кроме того, мы убеждены, что этот закон станет еще одним кирпичиком в стене противостояния террору, направленному на все израильское общество", - сказал РИА Новости разработчик закона, член фракции партии "Наш дом Израиль" в парламенте Одед Форер.

В среду в кнессете состоится голосование по закону о самороспуске и проведении досрочных выборов. О согласии всех партий правящей коалиции на самороспуск на семь месяцев раньше срока накануне объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он сослался на необходимость восстановить дееспособность политической системы, которая, по его словам, и так перешла в предвыборный режим функционирования.

Закон о самороспуске депутаты собираются принять 26 декабря во всех трех чтениях за один день, сообщила парламентская пресс-служба.

После утверждения закона о роспуске организационная комиссия объявит предвыборные парламентские каникулы, на которые кнессет выйдет в следующую среду, 2 января. Перед этим парламентарии намерены проголосовать только за те из накопившихся законопроектов, в отношении которых "достигнуто согласие между коалицией и оппозицией", уточнила пресс-служба кнессета.

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