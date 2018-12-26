Опубликовано видео пуска ракеты "Авангард" - ВИДЕО

26 декабря 2018 17:46

Минобороны России успешно произвело испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард". За пуском наблюдал президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Российский лидер прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск военные провели боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели. Она находилась на полигоне Кура на Камчатке. 

Во время полета крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование. В назначенное время он поразил условную цель. 

Владимир Путин поздравил военных с успешным пуском. Затем он сообщил об успешном запуске на встрече с членами правительства.

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Опубликовано видео пуска ракеты

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