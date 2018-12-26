В Таиланде разрешили использование марихуаны в медицинских целях

Парламент Таиланда одобрил использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях. Как сообщила во вторник газета Khaosod, поправки к Закону о наркотиках от 1979 года были утверждены единогласно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем пока не ясно, когда закон вступит в силу, однако, как правило, это происходит в течение месяца после его утверждения парламентом.

По информации издания, 166 законодателей выступили за легализацию медицинской марихуаны, ни одного против и 13 воздержались от голосования. Согласно новому закону, марихуаной теперь разрешено владеть ученым, врачам, практикующим таиландскую традиционную медицину, сотрудникам Красного Креста, местным фермерам, получившим разрешение от государства, а также иностранным пациентам, которым она необходима для лечения. Кроме того, в законе предусматривается определение районов, где разрешено употребление кратома в медицинских и рекреационных целях без каких-либо юридических последствий, а также территорий, предназначенных для выращивания каннабиса под наблюдением Совета по борьбе с наркотиками.

Подчеркивается, что несанкционированное хранение марихуаны останется незаконным. Владение, выращивание и транспортировка каннабиса до 10 кг может привести к тюремному сроку до пяти лет, свыше 10 кг - до 15 лет. Кроме того, нарушители наказываются штрафом от 20 тыс. до 1,5 млн батов (от 614 до $46 тыс.). Большинству людей, арестованных за простое хранение небольшого количества марихуаны, назначается штраф, а не тюремное заключение.

Как пишет Khaosod, один из сторонников законопроекта выразил обеспокоенность по поводу решения парламента, поскольку поправка может вызвать юридическую путаницу из-за того, что чиновники до сих пор не дали четкого ответа на вопрос о том, разрешено ли иностранным фармацевтическим компаниям патентовать препараты с содержанием таиландского каннабиса. Некоторые из фирм уже сделали определенные шаги в этом направлении, чтобы захватить контроль над пока еще зарождающейся отраслью посредством патентных заявок, поданных еще до принятия закона, отмечает газета.

Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда ранее пообещал принять к концу этого года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей. Предлагаемые поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц.

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