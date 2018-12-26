Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе

Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Хайко Маас. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Европа ни при каких обстоятельствах не должна становиться местом, где Россия и США будут мериться силами. "Ядерное вооружение - это абсолютно неправильный шаг", - сказал немецкий министр. Маас считает, что мышление времен холодной войны не подходит для решения проблем в настоящем.

20 октября США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение.

В то же время США не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором РСМД, заявлял советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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