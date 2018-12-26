В Лас-Вегасе туристка потратила полтора часа на игровой автомат и выиграла миллион

26 декабря 2018 20:16

В американском городе Лас-Вегас туристка в канун католического Рождества выиграла миллион долларов на игровом автомате. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прибывшая из Великобритании женщина в понедельник, 24 декабря, с утра полтора часа играла на игровом автомате "Колесо фортуны" (Wheel of Fortune). На 960-м повороте колеса ей выпал джекпот: она выиграла 1 023 743 доллара.

Один оборот автомата стоил пять долларов.

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