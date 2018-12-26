Турецкая делегация посетит Россию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава минобороны страны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан посетят Россию 29 декабря, чтобы обсудить ситуацию в Сирию, заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении посетить в ближайшие дни Москву с визитом и встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуацию в Сирии. Эрдоган отметил, что в преддверии его визита Россию посетит турецкая делегация.



"Наша делегация посетит в субботу Россию, чтобы обсудить операцию на востоке от Евфрата и вывод войск США из Сирии. В ее состав войдут Чавушоглу, Акар, Фидан и (пресс-секретарь президента Турции Ибрагим) Калын", - сказал Челик журналистам.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить военную операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство*" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

