В Германии недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию

Девятилетнему мальчику из немецкого города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию, сообщает телеканал NDR со ссылкой на представителя правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что полицейские прибыли по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Правоохранители сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, но не нашли ни одного совпадения.

В конце концов полицейским удалось прекратить ссору между мальчиком и его семьей. Они объяснили ему, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.

