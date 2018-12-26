В Германии недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию

26 декабря 2018 21:39

Девятилетнему мальчику из немецкого города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию, сообщает телеканал NDR со ссылкой на представителя правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что полицейские прибыли по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Правоохранители сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, но не нашли ни одного совпадения.

В конце концов полицейским удалось прекратить ссору между мальчиком и его семьей. Они объяснили ему, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.
 

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