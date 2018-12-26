Эрдоган заявил об отражении кибератаки на штаб командования турецкой армии

26 декабря 2018 21:49

Турецкие специалисты успешно отразили кибератаку на один из штабов командования ВС Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны относиться к защите информации так же, как и к защите наших границ. Сегодня кибератаки и бреши в киберзащите являются основными угрозами национальной безопасности и безопасности персональных данных граждан. Программное обеспечение Ahtapot ("Осьминог"), разработанное в Турции, успешно предотвратило кибератаку на один из штабов командования наших ВС и включено в программу учений НАТО", - заявил Эрдоган на церемонии вручения наград ученым в Анкаре.
 

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