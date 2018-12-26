Эрдоган заявил об отражении кибератаки на штаб командования турецкой армии

Турецкие специалисты успешно отразили кибератаку на один из штабов командования ВС Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны относиться к защите информации так же, как и к защите наших границ. Сегодня кибератаки и бреши в киберзащите являются основными угрозами национальной безопасности и безопасности персональных данных граждан. Программное обеспечение Ahtapot ("Осьминог"), разработанное в Турции, успешно предотвратило кибератаку на один из штабов командования наших ВС и включено в программу учений НАТО", - заявил Эрдоган на церемонии вручения наград ученым в Анкаре.

