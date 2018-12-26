Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Турцию в начале января 2019 года, заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Джон Болтон посетит с визитом Турцию в первые дни нового года", - сказал Челик журналистам.

Он добавил, что основной темой переговоров станет ситуация в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

