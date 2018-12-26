Цена нефти Brent подскочила

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 19.59 мск стоимость мартовских фьючерсов увеличивалась на 5,06% до $53,34 за баррель.

Как отмечается, также наблюдался рост цены нефти WTI.

Стоимость фьючерсов с поставкой в феврале поднималась на 6,28% и достигала $45,2 за баррель.