Цена нефти Brent подскочила
26 декабря 2018 21:32 246
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По состоянию на 19.59 мск стоимость мартовских фьючерсов увеличивалась на 5,06% до $53,34 за баррель.
Как отмечается, также наблюдался рост цены нефти WTI.
Стоимость фьючерсов с поставкой в феврале поднималась на 6,28% и достигала $45,2 за баррель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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