«Манчестер Юнайтед» победил во втором матче подряд после ухода Моуринью
26 декабря 2018 21:34 175
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.
Победу "красным дьяволам" принес дубль Поля Погба и гол Неманьи Матича. В составе гостей единственный мяч на свой счет записал Матиас Занка Йоргенсен.
Ранее сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон вернется к работе с "Манчестер Юнайтед".
Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер) - "Хаддерсфилд Таун" (Хаддерсфилд) - 3:1
Голы: 1:0 - Матич, 28; 2:0 - Погба, 64; 3:0 - Погба, 78; 3:1 - Йоргенсен, 88
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