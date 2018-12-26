«Манчестер Юнайтед» победил во втором матче подряд после ухода Моуринью

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.

Победу "красным дьяволам" принес дубль Поля Погба и гол Неманьи Матича. В составе гостей единственный мяч на свой счет записал Матиас Занка Йоргенсен.

Ранее сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон вернется к работе с "Манчестер Юнайтед".

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер) - "Хаддерсфилд Таун" (Хаддерсфилд) - 3:1

Голы: 1:0 - Матич, 28; 2:0 - Погба, 64; 3:0 - Погба, 78; 3:1 - Йоргенсен, 88