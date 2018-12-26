Гол Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в Серии А

Туринский "Ювентус" поделил очки с "Аталантой" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе команды из Бергамо, завершилась со счетом 2:2.

"Аталанте" удалось прервать восьмиматчевую победную серию "старой синьоры" в национальном чемпионате. Прошлогодний чемпион Италии всего во второй раз в этом сезоне потерял очки в Серии А.

На данный момент туринский клуб занимает первое место в таблице, набрав 50 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут на восьмом месте, имея в активе 25 очков.

Ранее сообщалось, что лидер "Ювентуса" может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

"Аталанта" (Бергамо) - "Ювентус" (Турин) - 2:2

Голы: 0:1 - Джимсит, 2 (автогол); 1:1 - Сапата, 24; 2:1 - Сапата, 56; 2:2 - Роналду, 78