Рамос может уйти из «Реала»

26 декабря 2018 22:43

Капитан мадридского "Реала" защитник Серхио Рамос может покинуть клуб в случае назначения на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации британского издания Daily Express, руководство "сливочных" рассматривает нынешнего наставника команды аргентинца Сантьяго Солари исключительно как временную фигуру. Основным кандидатом на должность главного тренера команды является бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью.

В текущем сезоне защитник сборной Испании провел в составе "Реала" 24 матча, в которых отличился шестью мячами.

Португальский специалист был уволен из "МЮ" 18 декабря после поражения в мачте 17-го тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля" со счетом 3:1.

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