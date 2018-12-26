В Петербурге рабочие объявили голодовку в шахте метро

Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы связались с руководством нашего подрядчика - ЗАО "СМУ-11 Метрострой", где нам сообщили, что в шахте на строящейся станции "Театральная" собралось около 30 человек рабочих, которые объявили голодовку. Их требование к руководству ЗАО "СМУ-11 Метрострой" - выплатить долги по заработной плате", - говорится в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что на данный момент ЗАО "СМУ-11 Метрострой" ведет с работниками переговоры.

"Метрострой" сообщает, что сдало городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму порядка 1 миллиарда рублей и ожидает их оплаты до окончания 2018 года.

Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам, в том числе подрядных организаций, отмечается в сообщении.

"Руководство "Метростроя" и подрядных организаций совместно с городом делает все, чтобы до Нового года люди получили то, что заработали тяжелым трудом. Достойная и своевременная оплата должна стать нормой в метростроении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 октября строители метрополитена в Санкт-Петербурге в четверг днем пришли к офису компании "Метрострой" на Загородном проспекте с требованием выплатить зарплату.

