Ливан осудил Израиль за вторжение в воздушное пространство

МИД Ливана осудил авиаудары Израиля по Сирии и заявил о нарушении резолюции 1701 ООН в связи с вторжением в ливанское воздушное пространство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник вечером самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих, хотя большинство израильских ракет были сбиты. Атака была беспрецедентно длительной - более полутора часов. Представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что израильская авиация нанесла удары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры. Израильтяне не признают и не отрицают причастность к авианалету на соседнюю страну.

"МИД осуждает авиаудары Израиля, нанесенные по Сирии, и подтверждает право САР на защиту собственной территории и суверенитета. Министерство призывает международное сообщество и СБ ООН осудить эти налеты и использование израильскими самолетами воздушного пространства Ливана для ударов по дружественному государству, очевидно в нарушение резолюции 1701", - говорится в распространенном для СМИ заявлении МИД.

Министр иностранных дел Джебран Басиль дал указание постоянному представителю Ливана в ООН направить жалобу в СБ ООН. "В связи с нарушениями Израилем воздушного пространства, которые угрожают стабильности в регионе", - написано в коммюнике.

Ранее министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос сообщил премьер-министру страны Сааду Харири о том, при вторжении израильских самолетов чудом удалось избежать катастрофы двух гражданских лайнеров в небе над Ливаном.

По словам Конашенкова, чтобы избежать трагедии, были установлены ограничения на применение сирийской армией средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Именно это "позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром "Хмеймим".

