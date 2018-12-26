"Ливерпуль" разгромил "Ньюкасл"

"Ливерпуль" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в среду в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Деян Ловрен (11-я минута), Мохаммед Салах (47 - с пенальти), Джердан Шакири (79) и Фабиньо (85), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В другом матче "Манчестер Сити" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Англии, уступив в гостях "Лестеру" - 1:2. "Тоттенхэм" дома разгромил "Борнмут" - 5:0.

"Ливерпуль" с 51 очком лидирует в чемпионате Англии, опережая на шесть баллов идущий вторым "Тоттенхэм". Третье место занимает "Манчестер Сити" - 44 очка. Кроме того, "Ливерпуль" остается единственной командой в Англии, которая в этом сезоне еще не проигрывала.