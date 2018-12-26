Эрдоган осудил Совет Безопасности ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду раскритиковал Совет Безопасности (СБ) ООН за то, что ни одна мусульманская страна не является его постоянным членом. Об этом сообщила газета Yeni Safak, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам турецкого лидера, "новая глобальная система загнала мусульманский мир в угол", создав ситуацию, когда "мусульманам отказано в праве голоса по поводу своего собственного будущего, и они не имеют голоса в отношении будущего [всего] человечества".
"Тот факт, что исламский мир с населением в 1,7 млрд человек не имеет ни одного постоянного члена в Совете Безопасности ООН, - это результат этого искажения. Вот почему я говорю, что мир - больше чем пять [постоянных членов СБ ООН]", - указал Эрдоган. Он отметил также, что не стоит "искать справедливости в Совете Безопасности или в ООН", так как ее там "не существует".
Совбез ООН состоит из 15 членов. Среди них - пять постоянных, обладающих правом вето: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. За счет права вето каждая из этих стран может блокировать любую содержательную резолюцию СБ ООН вне зависимости от того, сколько голосов в общей сложности подано в поддержку того или иного документа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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