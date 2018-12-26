Протесты "желтых жилетов": во Франции подсчитали миллиардный ущерб

Минимальный ущерб, который французской торговле нанесли действия участников движения "желтых жилетов", оценивается местными госструктурами миллиардами евро, пишет французская пресса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, сотрудники Федерации торговли и Национального совета торговых центров Франции подсчитали, что с 17 ноября упущенная выгода французских торговцев составила не менее 2 млрд евро.

Как отмечается, данная информация является примерной, а более точные данные опубликуют после нового года.

Кроме того, 43 тыс. человек лишились работы из-за протестов "желтых жилетов".