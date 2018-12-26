Израильский парламент принял закон о самороспуске

26 декабря 2018 23:30

Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в связи с этим был принят соответствующий закон.

В связи с этим будут проведены досрочные выборы, которые назначены на 9 апреля. По их итогам будет сформировано новое правительство. Кроме того, будет выбран премьер-министр.

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