Трамп нанес необъявленный визит в Ирак - ФОТО
Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей нанес необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество (25 декабря - прим. ТАСС), чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", - написала она.
Сандерс опубликовала ряд фотоснимков главы государства и его супруги с военнослужащими.
Трамп впервые на посту президента США посетил зону боевых действий. Ранее он неоднократно высказывал намерение отправиться в одну из горячих точек мира, не указывая при этом, о какой стране идет речь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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