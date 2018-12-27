Неизвестные обстреляли участников рождественской вечеринки в Мексике

Пять человек, в том числе восьмимесячный ребенок, стали жертвами нападения неизвестных преступников в городе Акапулько в штате Герреро на западе Мексики. Об этом сообщила в среду газета El Universal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, неизвестные подъехали на такси к жилому дому, где отмечали Рождество, и открыли огонь по находившимся там людям. Четверо мужчин погибли на месте, младенец позднее умер в больнице от полученных ранений. Нападавшие скрылись с места происшествия. Власти не сообщают, какая преступная группировка может стоять за этой атакой.

Эксперты из мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам 2017 года поместили Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира. Согласно их подсчетам, уровень убийств в городе достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.

Мексика в последние годы переживает небывалый разгул насилия. С января по ноябрь этого года власти зарегистрировали 26,37 тыс. умышленных убийств, что на 1,3 тыс. случаев больше, чем за тот же период 2017 года, который стал рекордным по числу преступлений такого рода. Свыше 18,1 тыс. убийств были совершены с использованием огнестрельного оружия. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.