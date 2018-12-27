Трамп не планирует сокращать контингент в Ираке

27 декабря 2018 00:17

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе поездки в Ирак, что у него нет планов сокращать контингент войск в этой стране, сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным канала, Трамп объявил об этом в ходе своей незапланированной поездки в Ирак с супругой Меланьей.

В настоящий момент на территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать пять тысяч человек.
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az