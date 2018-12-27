Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским

США не могут и далее быть мировым полицейским, заявил Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас", - цитирует его слова журналист из пула Белого дома.

СирииМеждународная коалиция во главе с США сообщила о новых атаках на ИГ несмотря на заявления президента Дональда Трампа о победе над этой террористической организацией. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, как долго продлится уход американцев из Сирии.

Трамп пояснил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны пользовались военными США для собственной защиты, если не будут оплачивать оборону.

"Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честной слово", - добавил Трамп.

Аналогичные заявления Трамп делал и ранее. Так, в апреле на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари он указал на то, что США десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно отныне быть в приоритете.

"Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", -- заявил он тогда.

