Умер российский актер, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет. Об этом сообщил друг актера Олег Хартулари на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!", - написал Хартулари.

Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в городе Потсдам в ГДР, однако вскоре его семья вернулась в СССР. В 1981 году он окончил ВГИК и попал на "Мосфильм", где проработал 10 лет.

За свою карьеру Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон" и другие.

Кроме того, он известен тем, что озвучивал известных иностранных актеров, среди которых Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон. В частности, его голосом "говорят" такие киноперсонажи, как Дарт Вейдер в фильме "Звёздные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", рядовой Капарзо из фильма "Спасти рядового Райана", Мартин Риггз из "Смертельного оружия - 4". Последней его работой в дубляже стал фильм "Гравитация", где он озвучивал актера Джорджа Клуни.

