Популярное шоу "Орел и Решка" закрывается

Ведущие популярной телепрограммы о путешествиях "Орел и Решка: Перезагрузка" Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии проекта. Об этом они рассказали в видеообращении на официальной странице шоу в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений, три героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!" - говорится в подписи к видео.

Проект "Орел и Решка. Перезагрузка" начался в 2017 году. Изначально ведущими шоу были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалев.

