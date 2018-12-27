Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Молния... Только что центр управления миссии получил сигнал, New Horizons успешно приступил к программе облета по загруженным командам и исследованию Ultima Thule в 4 миллиардах миль (более 6,4 миллиарда километров - ред.) отсюда! Это оно, друзья, облет начался! Вперед, New Horizons!" - написал он в своем Twitter.

По расчетам НАСА, зонд приблизится к астероиду на максимально близкое расстояние 1 января 2019 года. О том, насколько близко аппарат сможет подойти к астероиду, пока неизвестно, но ученые отмечают, что он сблизится с ним на меньшее расстояние, чем с Плутоном в 2015 году. Тогда New Horizons прошел на расстоянии 12,5 тысяч километров от карликовой планеты.

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа "Хаббл", об открытии было объявлено в 2014 году. В марте 2018 года НАСА по итогам интернет-голосования предварительно нарекло его Ultima Thule, что означает "Край света". Как отмечают в НАСА, до сих исследователям крайне мало известно об этом космическом теле, поэтому они рассчитывают больше узнать в результате полученных в ходе сближения данных. Ученые рассматривают это как "археологические раскопки Солнечной системы", рассчитывая получить данные о том, как подобные космические тела формировались, есть ли у них спутники и кольца.

С августа New Horizons ведет наблюдения за астероидом и фотографирует его по мере сближения, чтобы специалисты смогли наиболее точно корректировать траекторию его полета для максимального сближения с MU69.



В НАСА сообщили, что сегодня аппарат находится на расстоянии около 129 миллионов километров от своей цели и в 6,3 миллиарда километров то Земли, и передача сигнала с Землей занимает порядка шести часов. После сближения с астероидом исследователи на Земле смогут получить сигнал зонда приблизительно через семь часов после сближения. При этом снимки космического тела будут получены позднее.

New Horizons, который считается самым скоростным из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, был запущен в январе 2006 года. Год спустя он прошел мимо Юпитера на рекордно близком расстоянии в 2,3 миллиона километров, передав на Землю ценную информацию об атмосфере и магнитосфере планеты, а также данные о ее спутниках. После этого аппарат продолжил космическое путешествие в "спящем режиме" для сохранения возможностей находящейся на нем аппаратуры.

В январе 2015 года зонд начал свое путешествие к Плутону. New Horizons приблизился к карликовой планете на расстояние всего 12,5 тысячи километров 14 июля 2015 года. Год спустя НАСА сообщило, что зонд New Horizons отправляется изучать астероид 2014 MU69.

