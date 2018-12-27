Житель США узнал об исцелении жены от рака и выиграл миллион долларов в карты

Житель США узнал о полном исцелении своей жены от рака и выиграл миллион долларов в карты в одну неделю. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В пятницу, 21 декабря, 85-летний Гарольд Макдауэлл (Harold McDowell) из города Лейквуд, штат Нью-Джерси, узнал, что в организме его жены не осталось раковых опухолей. Женщина пережила несколько операций из-за рака печени и рака толстой кишки. В субботу, 22 декабря, Макдауэлл отправился в казино в Атлантик-Сити и выиграл миллион долларов.

Пенсионер решил сыграть в покер и поставил пять долларов. И ему выпал флэш-рояль бубен -комбинация, встречающаяся в одном случае из 20 миллионов.

В казино Макдауэлл отправился вместе со своей женой. Когда он повернулся к ней и сообщил о выигрыше, она отреагировала нецензурными выкриками. "А я сидел там, как идиот", - уточнил мужчина.

Он признался, что новость о выздоровлении его любимой оказалась важнее, чем выигрыш. Деньги пара решила отдать детям, а часть потратить на круиз.