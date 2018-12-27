Во Франции спасен ребенок, 40 минут находившийся под снегом сошедшей лавины

Спасатели во Франции освободили из снежного плена двенадцатилетнего мальчика, который в среду на 40 минут оказался под снегом сошедшей горной лавины. Об этом сообщила радиостанция France Bleu по сведениям, полученным от горно-спасательной службы департамента Савойя (восток страны), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации СМИ, ребенок вместе с родителями катался на горных лыжах вне выделенных трасс в районе горного курорта Ла-Плань (французские Альпы). В результате в этом месте сошла лавина - зона снежного завала составила 200 на 150 метров. На место происшествия быстро прибыли спасатели. Мальчика удалось обнаружить лишь с помощью специально обученной собаки, так как на нем не было обычно используемого лыжниками радиомаяка.

Как сообщили спасатели, то, что ребенок был найден живым, "можно считать настоящим чудом, так как обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут". У мальчика, попавшего под лавину, в результате оказалась сломанной нога. Он доставлен в больницу, ему оказана необходимая помощь и теперь он находится под наблюдением врачей, сообщила радиостанция.